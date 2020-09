I medici di Napoli hanno conquistato lo scudetto 2020 a conclusione del diciottesimo campionato italiano della categoria che per una settimana si è svolto nel Salento. Nella finale disputata all'Heffort Sport Village di Parabita in provincia di Lecce (tra i numerosi spettatori anche l'ex difensore Pasquale Bruno) i partenopei guidati dal dottor Giovanni Borrelli, che è anche presidente della Nazionale Medici, hanno battuto per 3-2 i padroni di casa del Lecce. Per il Napoli ha realizzato una doppietta Scarano. Il Lecce aveva accorciato le distanze con il solito Liccardi, ma immediatamente è arrivato il tris napoletano con De Micco. A tenere accesa la fiammella della speranza leccese ci ha pensato un gol di Cazzella. Per Napoli si tratta del quarto tricolore. Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA