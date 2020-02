LEGGI ANCHE

Sabato scorso erano stati gli avvocati di Napoli a mostrare le manette ai polsi contro la riforma per la prescrizione durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Durante la trasmissione «Tifosi Napoletani» in onda su Tele A questo gesto è stato imitato dal conduttore Gennaro Montuori, ex capotifoso della Curva B, soprannominato Palummella. «Si tratta di una protesta contro il silenzio di tutti sui cori razzisti che si sono ascoltati in Sampdoria-Napoli. Parlo del silenzio dello speaker allo stadio di Genova, perché non ci sono stati richiami, come del silenzio del mondo arbitrale e delle altre istituzioni. Tutto ciò è inaccettabile».