Un annuncio atteso da giorni, poi le lunghe file: la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria - ultima partita della stagione - è cominciata alle 15 di ieri ma sin da subito è parsa un'impresa per le migliaia di persone senza abbonamento e con in mano solo la speranza.

Si è generato il caos sia fisicamente che online. Sul sito TicketOne, un'ora e mezza dopo il via la fila era già da record: oltre 200 mila i napoletani in coda per l'acquisto, tifosi collegati con più device nella speranza guadagnare terreno. E non cambia molto anche nelle ricevitorie: alcune sono state prese d'assalto al momento del comunicato del club, altre fin dalle prime ore del mattino. Molti dei punti vendita abituali sono rimasti addirittura chiusi: avevano annunciato già da tempo ai clienti che non avrebbero aperto la serranda per l'acquisto dei biglietti, in previsione di quanto sarebbe accaduto. Risultato? Lo stesso delle scorse settimane: sold out previsto e realizzato. Con nuove ondate di biglietti a disposizione possibili nelle prossime ore.

Non sono mancati i problemi: il sistema di TicketOne si è bloccato più volte, rendendo impossibile l'acquisto. La piattaforma, per alcuni minuti e a più riprese, è stata addirittura impossibile da raggiungere, problema denunciato anche sui social dagli utenti durante il pomeriggio. Tante le critiche dei tifosi per la decisione del Napoli sul cambio utilizzatore, non consentito in alcun caso per provare a contrastare i numerosi episodi di bagarinaggio. Una scelta legittima, che sembra però aver funzionato poco: su varie piattaforme alternative, infatti, da ore sono in vendita biglietti a prezzo maggiorato, dai 150 fino ai 1000 euro. L'acquisto in ogni caso sarà però impossibile, vista la decisione del club. Tanti tifosi sono pronti ad adire le vie legali come ha dichiarato l'avvocato Angelo Pisani: «Presenterò anche un esposto a tutte le autorità competenti, compreso il ministro dello sport a tutela dei diritti dei tifosi, per chiedere di indagare e accertare le cause di tali disagi, disordini e pregiudizi per gli aspiranti acquirenti di fatto esposti ad ogni genere di violazione, perché tra l'altro questa situazione continua da inizio campionato con tanti episodi da chiarire».

Come specificato dalla società, l'installazione complicherà la visuale dei tifosi allo stadio, soprattutto dai settori inferiori: da qui la scelta di trasmettere la gara anche negli schermi e vendere le Curve inferiori a soli 5 euro.