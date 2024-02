Napoli-Verona 2-1, Mazzarri con più gusto: «Era la svolta che volevo»

«Abbiamo vinto la prima di diciassette finali. Quando si fa fatica c'è più gusto, anche se è stata una sofferenza per noi in panchina». Walter Mazzarri si tiene stretto i tre punti di Napoli-Verona, applaude i suoi e guarda alla vittoria: «Il Napoli ha fatto la partita, avremmo meritato il vantaggio, invece siamo andati sotto. Altri si sarebbero arresi, invece la squadra ci ha creduto sempre, era la svolta che volevo, provarci sempre anche quando sembra stregata».

«Il rigore su Kvaratskhelia mi sembra abbastanza netto. Potevamo aprire la partita così e fare una prestazione migliore. Ma stiamo crescendo anche nella condizione. Kvara si è riacceso con quel gol, ma lui è un campione, in Italia siamo bravi a difendere sui campioni ma anche quando fa fatica si vede la qualità che ha. Dopo il pareggio si è visto quanto fossimo vivi.

I cambi ci hanno dato linfa, ci hanno aiutato tutti, era l'aiuto che volevamo» ha spiegato a Dazn.



Non ci sono casi di mercato. «Zielinski ha un contratto, non ci sono problemi: anche se avesse già firmato per un'altra squadra, quando starà bene ci darà una mano. Piotr è un campione, un calciatore importante. Dovevamo fare delle scelte in lista Champions, è normale pensare al futuro del Napoli» ha continuato Mazzarri, che da stasera pensa al Milan «A San Siro per vincere? Ci sono davanti a noi tutte finali, proviamo a vincerle tutte e poi alla fine valuteremo».