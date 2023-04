Okafor al Napoli se parte Osimhen, rumors di mercato dalla Svizzera

Da un nigeriano a uno svizzero-nigeriano? Il Napoli guarda con molta attenzione Noah Okafor, punta del Salisburgo classe 2000 - nato a Binningen da padre nigeriano e madre svizzera - che nelle ultime due stagioni si è preso la scena con addosso la maglia Red Bull. Secondo quanto riportato da Sport.ch, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe anche già chiesto informazioni per Okafor, individuato tra i profili preferiti per la prossima estate.

La squadra di Spalletti potrebbe perdere Victor Osimhen sul mercato e Okafor potrebbe essere pedina ideale per la sua sostituzione. Non manca la concorrenza, però: lo seguono l'Arsenal e il Newcastle in Premier League, ma anche altre squadre italiane potrebbero muoversi su di lui, dal Milan alla Juventus. Il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro. In questa stagione, Okafor ha messo insieme 10 reti nelle 31 partite giocate tra campionato e Champions League.