Osimhen, doppietta e Nigeria qualificata: ecco il video dei gol

Due gol in dieci minuti per aiutare la sua Nigeria a prendersi tre punti importanti in Sierra Leone. Victor Osimhen continua a segnare, l'attaccante azzurro chiude con una doppietta nella vittoria dei suoi (3-2) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Bellissimo il pallonetto del nigeriano che apre la gara: con questa vittoria, la nazionale delle Aquile si prende il primo posto del girone e anche un pass sicuro per la qualificazione con una giornata d'anticipo.