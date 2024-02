Osimhen, piomba il Psg: dal Napoli arriva l'erede di Mbappé

Si è appena chiusa la finestra invernale del mercato 2024, ma già si pensa a quello che sarà in estate. E tra i nomi più chiacchierati non può non esserci quello di Victor Osimhen, attaccante azzurro che dopo il rinnovo contrattuale di dicembre ha ampiamente aperto alla cesione, magari sfruttando quella clausola di almeno 120 milioni di euro che permetterebbe di strapparlo al Napoli senza problemi.

Il nigeriano in queste settimane è in Costa d'Avorio con la nazionale, per giocarsi la Coppa d'Africa, tornerà a Napoli per concludere la stagione e poi finirà sul mercato inevitabilmente con i migliori club europei a cercarlo e a richiederlo a Aurelio De Laurentiis.

Secondo The Telegraph, però, la destinazione è già scelta: ci sarebbe il Paris Saint Germain nel futuro del nigeriano, i parigini hanno scelto Osimhen per rimpiazzare Kylian Mbappé, il francese che lascerà a fine stagione con probabile destinazione il Real Madrid. Il Psg non avrebbe problemi a pagare i soldi della cifra e Osimhen accontenterebbe come profilo anche la dirigenza.