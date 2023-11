Pallone d'Oro 2023, Osimhen tradito dalla Nigeria: nessun voto dai Paesi africani

Si è concluso con l'ottavo posto assoluto il viaggio di Victor Osimhen nel Pallone d'oro 2023, una posizione di tutto rispetto, da record per l'attaccante e per il Napoli.

A una settimana di distanza dalla premiazione di Leo Messi, però, sono stati rivelati i voti dei diversi Paesi che hanno scelto le posizioni finali: come riportato da diversi media del continente, nessun Paese africano ha votato per Osimhen, persino la Nigeria ha scelto l'argentino dell'InterMiami e non la punta azzurra.

Such a shame that no African representative voted Victor Osimhen for the Balon d'or. When I mean NONE, I mean including NIGERIA

According to what the organisers published. Not a single journalists and representatives of African extraction voted Osimhen



Nigeria 🇳🇬 :- Messi

South… pic.twitter.com/HBqyHeS8am

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) November 5, 2023