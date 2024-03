Europa League sorteggi, sorride il Napoli: 5° posto Champions League sicuro al 96.9%

Per perdere il quinto treno Champions League servirà davvero un disastro al calcio italiano, che ringrazia i sorteggi di oggi in Europa e Conference League e le quattro rappresentanti ancora presenti nei tornei internazionali.

Secondo i calcoli del provider Opta, infatti, la Serie A si aggiudicherà la prima posizione del ranking Uefa nazionale al termine della stagione nel 96.9% dei casi. Insomma, è ormai fatta per il campionato italiano, davvero a un passo la possibilità di portare una quinta squadra nella prima coppa europea nella prossima stagione quando la Champions League passerà da 32 a 36 squadre complessive ai nastri ufficiali di partenza.

Un'ottima notizia anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, distante dal 4° posto in campionato ma lontano 4 punti dalla 5a posizione. Un obiettivo che gli azzurri di Calzona proveranno a raggiungere in queste ultime settimane di stagione con la speranza di potersi accomodare al tavolo delle big europee anche il prossimo anno.