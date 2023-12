Stadio Maradona, oggi i controlli della copertura: «Danni ai distinti dopo il forte vento»

L'allarme era scattato nelle ore che precedevano Napoli-Cagliari, con i controlli delle Autorità e lo spostamento della gara dalle 18 alle 18.30. «Sabato è stata una giornata difficile per il forte vento che ha soffiato su tutta la Campania. Allo stadio Maradona si sono staccate queste lastre di plexiglass dal settore Distinti, lato Curva B, e sono cominciati immediatamente i controlli con dei droni ed è risultato tutto tranquillo» ha spiegato Nino Simeone, presidente commissione impianti sportivi e trasporti del Comune di Napoli.

«Martedì mattina cominceranno tutti i controlli sull'intera copertura del Maradona con i droni e con dei tecnici specializzati. Si partirà dal settore dove c'è stato il cedimento per allargarsi a tutta la struttura» ha continuato Simeone intervenendo ai microfoni di Radio Marte in vista del match tra Napoli e Frosinone di auesta sera in Coppa Italia «La copertura, secondo me, è stata concepita male.

Nel caso dello stadio, quella è una nostra responsabilità e bisogna fare con maggiore attenzione un controllo sulla struttura. Faremo i controlli su tutta la copertura con i droni e con gli scalatori».