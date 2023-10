Slittano le date della prossima Supercoppa italiana, che si disputerà in Arabia Saudita con il format final four per la prima volta. Semifinali da giocarsi il 20 e il 21 gennaio e la finalissima il 25 gennaio, queste le date delle sfide che vedranno protagoniste Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio: la prima semifinale era inizialmente in programma il 4 gennaio, mentre la seconda il giorno successivo, con finalissima in calendario per l’8 gennaio.

La novità è che rischia di saltare la sede di Gedda, inizialmente prevista per ospitare l'edizione del 2024. E questa valutazione verrà fatta dalla Lega nei prossimi giorni. il Napoli e Aurelio De Laurentiis spingono perché non si giochi in Arabia, per via della vicinanza alla Champions League e al rischio che poi tutto la preparazione successiva venga messa in discussione da questo viaggio arabo.