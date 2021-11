Il patron del Toronto frena su Insigne: «Non parlo di giocatori di altri club»

Bill Manning, presidente del Toronto, uno dei club di maggiore prestigio del campionato americano Mls, è stato a Napoli un mese fa durante un tour europeo. Ha incontrato Lorenzo Insigne e il suo agente Vincenzo Pisacane in una sala riservata dell'Hotel Mediterraneo Reinassance Naples alle spalle di piazza Municipio. Un incontro non casuale. Ma di Insigne, che ha il contratto in scadenza con il Napoli e una trattativa per il rinnovo decisamente in salita considerando le distanze economiche tra le partite, non vuole parlare.

«Veniamo spesso messi in relazione con giocatori europei, però non facciamo alcun commento su giocatori che sono sotto contratto con altri club», ha spiegato Manning al Mattino. Una comprensibile posizione diplomatica, non una smentita, in attesa probabilmente di ricevere ragguagli da Napoli.