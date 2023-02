«Torta alla Osimhen»: i fratelli pasticcieri svelano com'è nata l'idea e qual è la ricetta

Se la Victor-mania era già scoppiata da tempo, complici i 19 centri in campionato del bomber nigeriano del Napoli, ce n’è un’altra, sempre legata all’attaccante azzurro, che era a dir poco imprevedibile.

A poche ore di distanza dal trionfo dell’undici di Spalletti in quel di Empoli, domenica mattina, i social della pasticceria Fresco Forno di Piscinola, quartiere a nord di Napoli, hanno iniziato a pubblicizzare la loro ultima leccornia. Sulla falsariga del cammino trionfale in serie A del Calcio Napoli, i fratelli Giuseppe e Salvatore Mellone hanno infatti inventato la torta “Osimhen” o “alla Osimhen”, che dir si voglia.

«Una farcitura di pan di spagna al cacao, con strati di mousse al cioccolato, caramello salato e gocce di cioccolata; il tutto ricoperto da una glassa al cioccolato con sopra una sbriciolata di biscotti e granella di nocciole a simulare la capigliatura di Osimhen», questa la ricetta, spiega Salvatore, mentre nel laboratorio lavora al ciclo di produzione continua delle torte. Ovviamente, immancabile la mascherina nera del numero 9 del Napoli, realizzata con un'ostia commestibile, e l’immancabile “N” napoleonica di crema azzurra. Un prodotto per cui c’è stato un vero e proprio boom di vendite del tutto inaspettato, grazie al passaparola sui social, come racconta l’altro titolare, Giuseppe.

«Abbiamo creato questa torta scherzando con mio padre che è un super tifoso del Napoli. È nata per puro caso. Non ci aspettavamo questo successo, grazie ai social siamo stati inondati di richieste e prenotazioni». «Ieri – prosegue Giuseppe - abbiamo prodotto solo 150 torte per i nostri clienti abituali, adesso ne stiamo producendo molto di più. Parecchi ragazzi hanno deciso di festeggiare il loro compleanno con la torta di Osimhen, per noi è una soddisfazione».

Tant’è che sono tanti i nuovi clienti che questa mattina si sono presentati in via Cupa della Filanda, dove ha sede il laboratorio e il negozio di pasticceria. Tra questi il signor Walter Margarita: «Abito in un parco a Scampia – dice – e non conoscevo questo posto. Ci sono venuto apposta per acquistare una torta da regalare ai miei amici tifosissimi del Napoli come me. Osimhen è incredibile, ci sta facendo sperare sempre di più in questo sogno». Ebbene, adesso Fresco Forno, aperto dal 1997, si appresta a preparare nuovi dolci in vista di uno Scudetto sempre più probabile. «Per scaramanzia non parliamo di questo Scudetto che sicuramente ci meritiamo. Se accadrà sicuramente prepareremo delle torte col tricolore», rassicura Giuseppe Mellone. Torte che avranno il sapore della vittoria.