Udinese-Napoli quando si gioca: ipotesi spostamento alle 18.30

Ennesimo caso in casa Napoli, ora riguarda il match con l'Udinese del prossimo giovedì. La gara - già prevista alle 20.45 - si potrebbe giocare ora alle 18.30, come riportato da Rai Sport, per motivi di ordine pubblico che riguardano il probabile scudetto della squadra azzurra. Il Napoli potrebbe presentarsi a Udine già campione d'Italia in attesa del risultato della Lazio di mercoledì sera contro il Sassuolo oppure aggiudicarsi il titolo giovedì in caso di vittoria.

Per ora lo spostamento è solo un'ipotesi, che però è sul tavolo degli organi di competenza.

Le riserve saranno sciolte eventualmente già domani. La partita era prevista per martedì ma lo spostamento di Napoli-Salernitana l'aveva fatta slittare a giovedì prossimo con l'ok di tutte le parti.

Anche a Udine la squadra di Spalletti sarà accompagnata da migliaia di tifosi: esaurito immediatamente il settore ospiti previsto per gli azzurri, tanti saranno quelli in arrivò dal Nord Italia è presente nel resto dei settori.

La vittoria dello scudetto passerà anche dai risultati della Juventus che potrebbe scalzare la Lazio in classifica e allungare la quota scudetto.