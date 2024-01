Napoli, per Vitik ora c'è la fila: anche Ajax e Nizza lo vogliono in estate

Non solo il Napoli in fila per Martin Vitik, il centrale di difesa classe 2003 che sembra piacere molto agli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis poteva anche metterlo nel mirino per questa sessione di trasferimenti invernale, ma la volontà del calciatore è restare ancora per tutta la stagione in Repubblica Ceca per poi trasferirsi solo a fine anno.

Secondo i rumors di mercato, però, sul calciatore non c'è soltanto l'occhio del Napoli. Anzi, anche altri importanti club europei hanno cominciato a chiedere informazioni per il prossimo anno. Tra questi, l'Ajax e il Nizza, già in fila per la prossima estate, club desiderosi di anticipare le voglie napoletane e assicurarsi il calciatore. Lo Sparta Praga non direbbe no a una cessione in estate per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.