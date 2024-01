Neanche Lazar Samardzic si aspettava un’attesa così lunga. Da almeno cinque giorni il centrocampista serbo-tedesco ha raggiunto l’accordo di massima con il Napoli che fatica, però, a chiudere l’intesa con l’Udinese. È un affare da 25 milioni e passa (almeno 3 di bonus), ma soprattutto è la madre di tutte le trattative azzurre a centrocampo. Non c’è alternativa a Samardzic e in queste ore si lavora per la conclusione dell’operazione, in maniera tale che il volo che partirà per Riad per la Supercoppa, avrà a bordo anche il gioiellino cresciuto nell’Hertha Berlino.

Aurelio De Laurentiis va di corsa, con Pozzo i contatti sono continui e quello della Lazio è stato solo un sondaggio. L’intesa con il padre di Samardzic è blindata, anche per diritti di immagine si è raggiunto un punto di intesa. Ma il vero pericolo è quello del blitz di un club di Premier League: già, le sterline fanno ancora la differenza. Motivo per cui bisogna stare molto accorti.