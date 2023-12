Il Napoli all'assalto di Samardzic, in difesa il sogno è Scalvini

Fino ad adesso è stato il Napoli di Giuntoli, quello costruito pezzo su pezzo dal ds ora alla Juventus. I tre colpi estivi, Natan, Cajuste e Lindstrom sono stati dei flop: Elmas è volato a Lipsia e tra i partenti ci sono anche Zanoli, Gaetano, Zerbini e soprattutto Ostigard.

Quel che conta, è chi arriva: Lazar Samardzic è il primo della lista. L’Udinese vuole provare a bloccarlo, ma la sensazione è che De Laurentiis proverà a chiudere direttamente con Pozzo. E poi il difensore: per il vice Di Lorenzo, il Napoli vorrebbe Mazzocchi ma la Salernitana non fa sconti.

A questo punto, più facile l’operazione che porta a Faraoni del Verona. Ostigard e Zanoli potrebbero essere girati al Genoa: Zanoli ha già l’intesa e anche il Napoli ha dato l’ok per il prestito, ma senza un sostituto l’operazione non si chiude. L’altro obiettivo è quel difensore centrale con il piede destro: Kiwior e Lenglet i preferiti. Ma c’è la questione del decreto crescita: non c’è più il vantaggio fiscale legato agli ingaggi degli “stranieri”. Dunque, ecco che anche la serie A diventa terreno di caccia. E il sogno è Giorgio Scalvini dell’Atalanta: vent’anni vero e con Gasperini gioca a tre ma già 66 presenze nel campionato italiano. Valutazione: 40 milioni.