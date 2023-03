Festa della donna: le promozioni di Oppo per il regalo tech ideale

In occasione della Festa della Donna, Oppo offre promozioni esclusive su una selezione di prodotti del suo ecosistema. I vantaggiosi sconti, diventano l’occasione ideale per trovare il regalo perfetto per le donne che amiamo. Il catalogo riservato alle promozioni si estende ad un’ampia varietà di prodotti innovativi e all’avanguardia, perfetti per diventare l’alleato tecnologico per ogni donna a seconda delle sue esigenze.

Da oggi a mercoledì 8 marzo, per ogni 300 euro di spesa sarà applicato uno sconto di 40€, valido su prodotti in bundle, smartphone, dispositivi audio e wearable.

Oppo Enco Free 2i

Per un regalo completo di tutto il necessario, i bundle sono la scelta migliore; la scontistica sarà applicata sulla Serie Reno e sulla serie Find X5. Ecco i dettagli dell’abbinata:

Reno8 Pro, è disponibile assieme a Enco X2, Watch Free e una cover;

Reno8, in abbinata agli auricolari Enco Free2 ed una cover;

Find X5 Pro, acquistabile in bundle con Enco X, Watch Free, e una cover;

Find X5 è disponibile, in abbinata agli auricolari Enco X, Watch Free e una cover;

Find X5 Lite è disponibile assieme a Enco Free2, Band Sport Orange e una cover.

Per le donne attente al benessere e all’attività fisica, Band 2 è la smartband perfetta che permette di monitorare più di 100 attività sportive e impostare i propri obbiettivi ottimizzando le sessioni di allenamento in modo sicuro e graduale o, in alternativa, per un look minimal ma ricercato, Band Sport, perfetta da indossare durante le attività sportive preferite ma anche nella quotidianità. Band Style invece, risulta perfetta per tutte le sportive che non vogliono rinunciare a un tocco di classe durante i loro allenamenti. Solo fino a mercoledì, in ulteriore sconto a 39,99 anziché 59,99 euro

Oppo Reno 8T

Per tutte le amanti della musica, il regalo ideale è Enco Air2 Pro, gli ultimi auricolari wireless ideali per qualsiasi tipo di ascolto che si adattano perfettamente ad ogni contenuto audio. In alternativa, Enco X2 permettono di ascoltare i propri brani del cuore indisturbati dai suoni dell’ambiente circostante grazie alla cancellazione del rumore. Sempre nell’ambito audio, Enco Air2, sono gli auricolari con un design iconico che garantiscono qualità audio e performance di altro livello, acquistabili ad un prezzo di 59,99 invece di 69,99 euro. Le sorprese continuano con Enco Buds2 disponibili a 29,99 euro al posto di 49,99 e Enco Free2i a 79,99 euro invece di 99,99.

Infine, gli ultimi arrivati in casa Oppo: il Reno8 T, con la sua fotocamera posteriore da 100MP e un design alla moda in fibra di pelle e vetroresina, e lo smartphone A78, elegante e raffinato grazie all’esclusiva lavorazione satinata OPPO Glow 3.0 unita al design brillante del corpo foto, nelle versioni da 4/8Gb+128Gb, sono il regalo ideale per le amanti della tecnologia ma con stile.