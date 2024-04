Robotica e olografia con Ai, la soluzione è italiana

Nel 2023 il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia ha registrato un boom del 52%, per un valore di 760 milioni di euro. Il 61% di soluzioni Ai, però, è utilizzato dalle grandi aziende, mentre solamente il 18% delle pmi ha avviato almeno un progetto di questo tipo. In particolare, secondo, l’Osservatorio dell’Artificial Intelligence, School of Management del Politecnico di Milano la parte del leone la fanno le soluzioni per analizzare ed estrarre informazioni dai dati (29%), seguite da progetti di interpretazione del linguaggio scritto e parlato (27%), algoritmi che suggeriscono ai clienti contenuti in linea con le proprie preferenze (22%), analisi di video ed immagini (10%), Process Orchestration Systems (7%) e Generative Ai (5%).

In tale contesto giunge alla sua quinta edizione l’Ai Week, fiera dedicata all’intelligenza artificiale, in programma a Rimini oggi e domani e da remoto con sessioni online fino all’11 aprile. L'evento rappresenta un'opportunità per gli addetti ai lavori di aggiornarsi sulle ultime tendenze e sulle nuove frontiere della tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.

A questo importante appuntamento parteciperà anche Media Engineering, azienda capitolina all'avanguardia nei settori dell'olografia e dell'intelligenza artificiale che presenterà al pubblico una soluzione senza precedenti che fonde robotica e olografia attraverso l'intelligenza artificiale. Attraverso una partnership strategica con l'azienda Ssg, Media Engineering ha infatti realizzato un'integrazione innovativa tra il robot “Robox” e la sua avanzata soluzione olografica “My Hologram”, dando vita a un sistema senza precedenti. Questo connubio tra tecnologia robotica e olografica, potenziato dall'intelligenza artificiale, non solo esalta le funzionalità di Robox consentendogli di proiettare ologrammi interattivi in 3d, ma inaugura anche orizzonti inesplorati per un'interazione personalizzata e immersiva con gli utenti. A questo importante appuntamento parteciperà anche, azienda capitolina all'avanguardia nei settori dell'olografia e dell'intelligenza artificiale che presenterà al pubblico una soluzione senza precedenti che fonde robotica e olografia attraverso l'intelligenza artificiale. Attraverso una partnership strategica con l'azienda Ssg, Media Engineering ha infatti realizzato un'integrazione innovativa tra il robot “Robox” e la sua avanzata soluzione olografica “”, dando vita a un sistema senza precedenti. Questo connubio tra tecnologia robotica e olografica, potenziato dall'intelligenza artificiale, non solo esalta le funzionalità di Robox consentendogli di proiettare ologrammi interattivi in 3d, ma inaugura anche orizzonti inesplorati per un'interazione personalizzata e immersiva con gli utenti.

La capacità del robot di muoversi autonomamente, abbinata alla presentazione di contenuti olografici dinamici, offre un livello di interazione e coinvolgimento precedentemente inimmaginabili. Questa nuova soluzione non solo consente una comunicazione più efficace e immediata, grazie alla combinazione di spiegazioni dettagliate e rappresentazioni visive, ma estende anche le possibilità di applicazione del robot, da guida in ambienti commerciali e culturali a interfaccia interattiva in vari contesti di servizio al cliente.

L’Ai Week 2024 sarà quindi il palcoscenico dove Media Engineering presenterà questa pionieristica integrazione, dimostrando come l’unione di robotica e olografia possa arricchire l’esperienza utente e, allo stesso tempo, aprire nuove strade per l’interazione tra uomo e tecnologia.

Robox rappresenta una rivoluzione nel panorama dell'interazione digitale, permettendo alle persone di visualizzare oggetti o informazioni in modo tridimensionale, rendendo l'esperienza visiva estremamente intuitiva e coinvolgente. La vera magia, però, sta nell'interattività, grazie alla quale le persone possono interagire con questi ologrammi, esplorando dettagli e caratteristiche con una profondità e una chiarezza senza precedenti.

Dopo la presentazione olografica, Robox entra in gioco in maniera più attiva, fungendo da guida o consulente. Grazie all'intelligenza artificiale, esso è in grado di fornire informazioni aggiuntive, rispondere a domande o persino accompagnare gli utenti in specifiche aree o punti di interesse, rendendo l'esperienza non solo visivamente stimolante ma anche estremamente informativa. L'armonica integrazione tra le capacità olografiche di My Hologram e le funzionalità di Robox stabiliscono un nuovo standard per l'interazione digitale, rendendola più intuitiva e informativa. Questa fusione tra tecnologia olografica avanzata e assistenza robotica personalizzata non solo migliora significativamente l'accesso e la comprensione delle informazioni ma reinventa in modo fondamentale il nostro rapporto quotidiano con la tecnologia.