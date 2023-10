Lenovo Legion 9i, il primo laptop gaming al mondo ottimizzato con raffreddamento a liquido

Lenovo ha annunciato Legion 9i primo laptop da gioco da 16 pollici nell'ecosistema Legion e al mondo con sistema di raffreddamento a liquido integrato, progettato per giocatori e creatori che richiedono elevati flussi di elaborazione grafica.

Legion 9i completa la gamma che include anche la serie Legion Pro per i giocatori professionisti e la serie Legion Slim per coloro che preferiscono coniugare la potenza all’agilità di movimento.



Lenovo Legion 9i ridefinisce gli standard massimi per i laptop laptop da gioco. Dal processore Intel Core i9-13980hx di 13a generazione, fino alla Gpu per laptop Nvidia Geforce Rtx 4090 e 64Gb di Ram ddr5 a doppio canale a 5600 Mhz overclockata o una incredibilmente veloce Ram ddr5 a doppio canale a 6400 Mhz overclockata da 32Gb, il dispositivo è dotato di un profilo hardware davvero straordinario. Ma è il modo, in cui il Legion 9i riesce a liberare tutta la potenza di elaborazione che rende le prestazioni di questa macchina impressionanti.

Il sistema di raffreddamento a liquido integrato Coldfront, il primo del suo genere su un laptop gamingda 16 pollici, consente di erogare un Tdp massimo di 230w con un peso di soli 2,56 kg. Il sistema, progettato in collaborazione con Cooler Master, agisce sulla Vramdella Gpu per la gestione del calore durante sessioni di gioco estreme, attivandosi quando la scheda graficaraggiunge gli 84°c. Insieme al sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola, ottimizzato per l'intelligenza artificiale con 6333 prese d'aria individuali, il Lenovo Legion 9i rimane fresco, anche durante le sessioni di gioco e i lavori grafici più impegnativi. Per far fronte al peso aggiuntivo del sistema di raffreddamento a liquido personalizzato, gli ingegneri Lenovo hanno dovuto progettare una nuova e innovativa cover realizzata con trucioli di carbonio forgiato che non solo contiene il peso, ma grazie al processo di forgiatura fa sì che il laptop possa vantare l’esclusivo design a chip di carbonio forgiato.



Tutta la potenza fornita dall’hardware prende vita su un display MiniLed 16:10 con risoluzione fino a 3.2k, frequenza di aggiornamento variabile a 165Hz e un rapporto screen-to-body al 94% per offrire immagini straordinariamente grandi e nitide sia per i giocatori che per i creatori di contenuti.

La memoria di archiviazione del tipo Ssd Pcie (Gen 4) arriva fino ad un massimo di 2Tb ed offre ampio spazio per immergersi in una miriade di bellissimi giochi.

L'immersione è, infatti, un fattore chiave nell'approccio del device, in quanto la funzionalità Smart fps del chip Lenovo La-2 Ai si interfaccia direttamente con il display per monitorare i fotogrammi al secondo e regolare automaticamente la potenza della Gpu e della Cpu, garantendo il massimo framerate indipendentemente dallo scenario di gioco. Il chip, inoltre, sincronizza le luci Rgb presenti nelle intercapedini intorno alla tastiera e sui coperchi inferiori, sul marchio Legion del coperchio superiore e nella tastiera TrueStrike conimmagini sullo schermo, coinvolgendo pienamente il giocatore.

Quando è il momento di muoversi, Legion 9i è pronto con una batteria da 99,99 Wh che può essere caricata tramite l'adattatore Slim da 330w o l'adattatore di alimentazione Type-C da 140w, entrambi inclusi nella confezione. La connettività wi-fi 7 e Bluetooth 5.3 è fornita dalla scheda Filogic 380 di MediaTek con una velocità wireless fino a 6,5 ​​Gbps. Come gli altri laptop Lenovo serie Legion, anche questo viene fornito con Windows 11 e un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, così i giocatori possono divertirsi con centinaia di giochi di alta qualità fin dall'inizio. Nahimic di SteelSeries offre un vantaggio in più nei giochi,attraverso un audio 3d coinvolgente che consente ai giocatori di sentire i compagni di squadra in modo più chiaro, aggiungendo allo stesso tempo lo Spatial Sound fondamentale per scalare le classifiche.

Il Lenovo Legion 9i è disponibile a partire da 4.499 euro.