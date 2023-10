Ring Stick Up Cam Pro, la videocamera con rilevazione di movimento 3d radar

La rilevazione di movimento 3d è stata un grande passo in avanti compiuto da Ring, nell’ottica di fornire gli avvisi di movimento più utili. Grazie ai sensori radarinfatti, la videocamera è in grado di misurare la distanza di un oggetto all'interno del proprio campo visivo e questo consente di creare aree ancora più specifiche in cui rilevare i movimenti, per fornire avvisi più precisi su ciò che accade all'interno della proprietà.

I primi modelli a presentare questa funzionalità sono stati Video Doorbell Pro 2, Floodlight Cam Wired Pro e Spotlight Cam Pro.



La feature è diventata ben presto molto apprezzata, al punto che Ring ha voluto aggiungerla anche al modelloStick Up Cam Pro, il cui punto di forza sta nella flessibilità di installazione, sia in ambienti chiusi che all'esterno. Inoltre, essa ha un design compatto e diverse opzioni di alimentazione (a batteria, a energia solare e plug-in).



Grazie alla rilevazione di movimento 3d, gli avvisi di movimento sono più accurati e precisi; inoltre, le avanzate funzionalità radar, come le zone a vista dall'alto e la vista dall'alto, consentono di avere una panoramica aerea e di ricevere avvisi solo se la videocamera rileva movimenti di persone in quelle determinate aree, offrendo informazioni più specifiche sui singoli eventi di movimento; ad esempio, mostrerà in modo chiaro il percorso seguito dal corriere, a partire dal cancello principale fino all'uscio di casa.

Il design compatto, elegante e resistente agli agenti atmosferici consente di installare Stick Up Cam Pro praticamente ovunque, all'interno o all'esterno.

Può essere montata a parete, sul tetto o sul soffitto; in alternativa, può essere posizionata su una libreria per tenere d'occhio le attività del cane quando si è fuori per lavoro.

La videocamera Hdr e la visione notturna a colori offrono una maggiore chiarezza in condizioni di scarsa illuminazione. In modalità cablata, la Stick Up Cam Pro offre la funzione Advanced Pre-Roll, che registra i sei secondi precedenti l'attivazione di un evento di movimento, in modo da avere una panoramica più completa di ciò che accade nell'abitazione. La funzione Pre-Roll a colori, invece, disponibile nella modalità a batteria, registra una clip video a colori di quattro secondi. È stato anche aggiunto Audio+, che restituisce un suono nitido e chiaro grazie a un set di due microfoni per un audio ottimizzato, con cancellazione dell'eco e una sirena di sicurezza, che aiuta ad evitare intrusioni. E con tre diverse opzioni di alimentazione (a batteria, plug-in e a energia solare), l'accesso alla presa elettrica o alla luce solare diretta non sarà più un limite.

Stick Up Cam Pro si integra molto bene con altri dispositivi compatibili Ring o Alexa. Ad esempio, se collegata a un dispositivo Echo Show, sarà possibile ricevere gli avvisi o dire: "Alexa, mostrami il giardino sul retro", per avviare la Live View. Inoltre, è possibilecreare un sistema per l'intera abitazione abbinando Stick Up Cam Pro a Ring Video Doorbell Pro 2 o collegandola a Ring Alarm, affinché inizi a registrare i video automaticamente quando l'allarme viene attivato, anche se vengono rilevati movimenti. Con un piano Ring Protect facoltativo, si avrà a disposizione funzionalità come il salvataggio e la condivisione dei video, la rilevazione di persone e le notifiche dettagliate.

Stick Up Cam Pro è già disponibile al pre-ordine a 179,99 euro nelle versioni a batteria e plug-in e a 199,99 euro per il modello a energia solare. La spedizione è prevista per il prossimo 18 ottobre.