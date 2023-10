Razer Huntsman V3 Pro line per il gamer professionista

Sul campo di battaglia c’è una novità: è arrivata la linea Razer Huntsman V3 Pro. Progettata in collaborazione con i professionisti degli esport, questa famiglia di tastiere gaming offre un mix impareggiabile di innovazione, precisione e durata.

Il cuore pulsante della linea Huntsman v3 Pro è l’Analog Optical Switch Gen-2 di Razer, che aggiunge un nuovo livello di reattività durante il gioco. L’intervallo di attuazione, completamente regolabile da 0,1 a 4,0mm, consente ai gamer di personalizzare completamente i punti di attuazione desiderati per ciascun tasto e di impostare punti di attuazione meno profondi per una pressione più rapida dei tasti, adattandoli alle proprie esigenze di gioco. Ogni switch di ogni tastiera è accuratamente calibrato in fabbrica per garantire la massima precisione e l’assenza di interferenze magnetiche. In aggiunta, gli stessi switch sono regolati con una forza di attuazione di 40g, la preferita dai professionisti che consente azioni rapide in scenari di Fps intensi.

Le tastiere Huntsman V3 Pro dispongono anche della modalità Rapid Trigger, che consente di azzerare un tasto nel momento stesso in cui si sposta verso l’alto, pronto per la pressione successiva.

Questa modalità è fondamentale per i giochi Fps, in quanto permette ai giocatori di avere movimenti più rapidi e sferrare colpi più precisi, e la sua sensibilità può essere ulteriormente regolata, fino a passi ultrafini di 0,1mm.

Le tastiere si distinguono per le varianti full-size e Tkl, che dispongono di un array di 10 Led e semplificano le regolazioni della distanza di attuazione e della sensibilità del Rapid Trigger. La versione mini, pur essendo compatta, sfrutta la sua fila numerica per garantire una personalizzazione delle impostazioni senza compromessi. Essenziali per il dinamico mondo degli esport, queste tastiere consentono di regolare le impostazioni on the fly e di memorizzare fino a sei profili direttamente sulla memoria interna. Questo assicura che le impostazioni competitive siano sempre a portata di mano. L’interfaccia grafica Razer Synapse migliora ulteriormente questo aspetto, offrendo un livello di personalizzazione ancora più profondo.

Combinando estetica e durata, la linea di tastiere Huntsman V3 Pro rappresenta la dedizione del brand alla qualità nel tempo. I Keycaps Doubleshot Pbt testurizzati e l’elegante finitura della piastra superiore in lega di alluminio 5052 sono stati scelti appositamente per la loro resilienza, assicurando che la tastiera non solo funzioni al meglio, ma resista anche alla prova del tempo. A completamento di questo design solido, il poggia-polsi magnetico in similpelle offre il comfort necessario per lunghe maratone di gioco.

Sviluppata in collaborazione con i professionisti degli esport, ogni caratteristica della linea Huntsman v3 Pro è stata studiata per ottenere le massime prestazioni nelle competizioni ed è la risposta di Razer all’evoluzione delle esigenze del gioco competitivo. Combinando tecnologia all’avanguardia, prestazioni di alto livello e qualità costruttiva superiore, essa è uno strumento indispensabile per ogni giocatore professionista.

Il prezzo della Huntsman V3 Pro è di 289,99 euro. La versione Tenkeyless (Tkl) costa 249,99 euro. Infine, il prezzo della Huntsman v3 Pro Mini è di 209,99 euro.