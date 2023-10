Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: i nuovi flagship all’insegna dell’intelligenza artificiale

Google ha svelato i suoi nuovi e bellissimi top di gamma, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, concepiti per funzionare con il massiccio supporto dell'intelligenza artificiale. Entrambi sono dotati di funzionalità esclusive, vantano un design davvero accattivante e posseggono fotocamere potenziate. La silhouette più morbida, con angoli smussati esplendide finiture in metallo rendono il design dei nuovi Pixel molto accattivante. I bordi sagomati e le dimensioni ridotte rispetto al predecessore, favorisce l’impugnatura comoda del device, dotato di un display Actua da 6,2 pollici, che offre un’eccellente nitidezza e una luminosità migliorata del 42% rispetto al display del Pixel 7. Il nuovo Pixel presenta finiture in metallo satinato, un retro in vetro lucido ed è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana.

Il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro invece, è il più luminoso mai realizzato.

Anche sotto la luce diretta del sole, le immagini ultra Hdr rimangono assolutamente fedeli alla realtà. Il display è completamente piatto, in modo da avere uno schermo con più spazio ed il retro, in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido, è disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana. Sul retro, uno speciale sensore di temperatura consente di scansionare rapidamente un oggetto per rilevarne il calore.

Pixel 8 e 8 Pro sono dotati di sistemi di fotocamere potenti e aggiornate per una qualità fotografica e video straordinaria, oltre a strumenti di editing rivoluzionari. L’obiettivo ultrawide montato su entrambi i modelli èpiù grande della versione precedente ed offre una messa a fuoco macro ancora migliore. La fotocamera frontale, ora dotata di messa a fuoco automatica, migliora sensibilmente la qualità dei selfie. L'app della fotocamera, completamente ridisegnata, ha un'interfaccia intuitiva che consente di trovare e catturare rapidamente i contenuti nelle modalità foto e video preferite. Inoltre, con il Pixel 8 Pro, si potrà accedere ai Controlli Pro, che consentono un maggiore controllo creativo della fotocamera Pixel con impostazioni come la velocità dell'otturatore, l'Iso e altro ancora.

I controlli Pro ci consentono, per esempio, di “aggiustare” una foto di gruppo quando una delle persone inquadrate, al monento dello scatto non stava guardano l’obiettivo. Per fare ciò, un algoritmo sul dispositivo crea un'immagine mista ottenuta da una serie di foto per ottenere l'aspetto migliore di tutti.

Magic Editor in Google Foto offre una nuova esperienza di editing sperimentale che utilizza l'intelligenza artificiale generativa. È possibile, con pochi tocchi, riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni con un solo tocco per far risaltare lo sfondo.

Gomma Magica Audio consente di ridurre facilmente i suoni che distraggono dal video, come il vento ululante o la folla rumorosa. Questa capacità audio computazionale, unica nel suo genere, utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico per ordinare i suoni in livelli distinti in modo da poterne controllare l’impatto.

Nel corso dell'anno, Pixel 8 Pro otterrà anche Video Boost, una funzione che applica un'elaborazione all'avanguardia ai video per regolare colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità. Il risultato sono video straordinari e fedeli. Video Boost abilita anche Video Notturno per una migliore qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra funzione molto interessante si chiama Summarize, grazie alla quale il Pixel può generare un riassunto di una pagina web, in modo da comprenderne rapidamente i punti chiave. Inoltre, lo smartphone è in grado di leggere ad alta voce e di tradurre le pagine web, in modo da poter ascoltare gli articoli anche in viaggio. I nuovi Pixel, inoltre, sono in grado di comprendere lesfumature del linguaggio umano meglio di quanto facessero i Pixel della generazione precedente. È quindi possibile parlare con il device, in modo sempre più naturale per ottenere risultati. Ad esempio, se durante la dettatura facciamo una pausa o diciamo "ehm", lo smartphone attenderà che abbiamo finito prima di risponderci.

Grazie all'intelligenza artificiale migliorata, la funzione Filtro Chiamate consente di ricevere in media il 50% in meno di chiamate di spam e riesce a separare le chiamate che vogliamo da quelle indesiderate. Presto, il Filtro Chiamate suggerirà risposte contestuali per rispondere rapidamente a chiamate semplici, come le conferme di appuntamenti, senza dover rispondere al telefono.

Per mantenere la privacy dello smartphone al sicuro, Google ha associato al suo processore Tensor 3, il chip di sicurezza Titan M2 e i Pixel godranno di aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sette anni.

Per la prima volta in Italia, Google ha stretto una collaborazione con Unieuro e Vodafone per offrire un'esperienza di acquisto completa e coinvolgente a livello locale. Inoltre, sarà possibile acquistare i Pixel su Amazon e sul Google Store. I nuovi smartphone sono già disponibili alla prevendita e la distribuzione comincerà il 12 ottobre. I prezzi partono da 799 euro per il Pixel 8 e 1.099 euro per il Pixel 8 Pro.