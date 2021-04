Covid in Irpinia, ancora contagi nelle scuole: tasso di positivi in aumento

Sale il tasso di positività al 14% nel giorno in cui non si registrano morti. I nuovi infetti sono 91 su 649 tamponi esaminati. Allerta in Valle Caudina, Valle Irno e del Sabato, Ufita.

Per i sindaci del territorio tornano le preoccupazioni per i contagi nelle scuole. Tutti sono pronti alle contromosse. Chiusura precauzionale per un giorno oggi del plesso Madre Teresa di Calcutta del V circolo ad Avellino in via Morelli e Silvati a causa della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati