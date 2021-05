Incidente sul lavoro in Alta Irpinia, muore 34enne

Incidente sul lavoro in Alta Irpinia, muore un 34enne. Si è verificato verso mezzogiorno all’interno di un panificio di Guardia Lombardi. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne (di origini romene e residente in Spagna), dipendente di una ditta esterna, sarebbe stato travolto da un pesante macchinario che stava installando all’interno dei locali.

APPROFONDIMENTI PRATO Luana D'Orazio, dolore ai funerali della 22enne morta sul lavoro.... L'INCIDENTE Incidente sulla Nola-Villa Literno:uomo morto dilaniato...

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Il 34enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno avviato le indagini.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in Irpinia in meno di 24 ore. Ieri un operaio è rimasto gravemente ferito in un cantiere ad Ariano Irpino dell’Alta Velocità Napoli-Bari.