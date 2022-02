Dramma in Alta Irpinia, 66enne trovato morto in casa

Ancora un dramma della solitudine in provincia di Avellino. Un 66enne è stato ritrovato cadavere all'interno della sua abitazione.

Sono stati i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta, dopo l'allarme lanciato da familiari e amici che non avevano più notizie dell'uomo. Sul posto, in via Criscuoli, sono giunti I caschi rossi, carabinieri e 118. Per il 66enne era ormai troppo tardi. Con molta probabilità è stato ucciso da un malore. Choc e dolore nel comune dell'Alta Irpinia per il decesso dell'uomo.