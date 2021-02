Effetto weekend ed effetto neve hanno pesato sul numero di tamponi analizzati dai laboratori. Sono 293 i test fatti processare dall'Asl di Avellino, che hanno permesso di scovare altri 11 casi di Coronavirus in Irpinia.

Ma un paio di sindaci della provincia già annunciano nuovi contagiati e lo comunicano dalle pagine personali e dell'amministrazione comunale ai propri concittadini. Come nel caso di Domenico Biancardi, sindaco di Avella e presidente della Provincia, la cui moglie risulta contagiata. A ruota, poi, sempre nel Baianese, arriva la positività del sindaco di Sperone Marco Santo Alaia, dopo aver effettuato il tampone ieri mattina.

Gli 11 nuovi positivi che emergono dal bollettino dell'Azienda sanitaria fanno riferimento a 4 persone residenti ad Avellino, 1 a Bisaccia, 1 a Contrada, 1 a Grottaminarda, 1 a Montoro, 1 a Ospedaletto d'Alpinolo e 2 a Paternopoli. Ci sono, però, da contabilizzare ulteriori 8 casi, come fanno sapere i primi cittadini di Volturara Irpina e di Montella. Rizieri Buonopane, che è sindaco di quest'ultimo comune, dice: «Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino, mi ha comunicato altri quattro casi positivi. Le persone interessate erano già state sottoposte ad isolamento in quanto contatti diretti di altri positivi accertati nei giorni scorsi. A loro i migliori auguri di una pronta e completa guarigione. Il report dell'Asl ci restituisce anche la negativizzazione di due nostri concittadini». Una comunicazione praticamente identica è stata data dalla fascia tricolore di Volturara Irpina, Nadia Manganaro. «Purtroppo a Volturara ci sono altri quattro nostri concittadini positivi al Covid-19 scrive su Facebook - Appartengono tutti allo stesso nucleo familiare, sono in isolamento domiciliare da sabato, stanno tutti bene, non presentano alcun sintomo. A loro il nostro augurio di pronta e completa guarigione». Manganaro mette in guardia dal rischio elevato. «La situazione epidemiologica è molto seria - sottolinea - Preoccupa molto la variante inglese».

Per il paese, comunque, c'è anche una buona notizia. E' sempre il sindaco a renderla nota: «Una dirigente dell'Asl mi ha comunicato che domani (oggi per chi legge, ndr) saranno ufficialmente nominate le sostitute del medico di base in pensione. Si tratta di due dottoresse residenti a Volturara. Credo che anche questa emergenza sia passata».



Da una comunicazione di un sindaco ad un'altra, quella dunque del presidente della Provincia, Domenico Biancardi, che annuncia di essere costretto a stare a casa per il contagio della moglie. Ha deciso di utilizzare i canali social per farlo sapere: «Carissimi, purtroppo il Covid-19 colpisce ancora. È stata riscontrata la positività al virus di mia moglie, che insegna in una scuola della provincia di Napoli ed è sempre stata molto attenta, rispettando tutte le indicazioni per scongiurare il rischio contagio. Fortunatamente non avverte sintomi particolari. È in isolamento rispetto al resto della famiglia già da qualche giorno. Pertanto, da questo pomeriggio, io e i miei figli siamo in quarantena. Con l'aiuto del Signore cercheremo di affrontare questo momento, con la speranza che passi al più presto», conclude il primo inquilino di Palazzo Caracciolo. Pochi minuti dopo, la notizia del contagio del primo cittadino di Sperone Marco Santo Alaia, con lievi sintomi.



Il bilancio complessivo della seconda ondata della pandemia, compresi guariti e vittime (sono 244 i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre se ne contano 185 dalla scorsa estate), riporta 10.513 casi in Irpinia. Rimane invariata la quota di persone costrette alle cure ospedaliere per sconfiggere il nemico invisibile. Sono 37 i pazienti affetti da Covid che si trovano ricoverate all'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, 5 in Terapia Intensiva. Al presidio ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino ci sono 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA