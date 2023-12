Pio e Amedeo al Teatro Gesualdo con il Felicissimo show

Serata di glamour e divertimento, con la coppia di comici Pio e Amedeo che oggi, alle 21, al Teatro Gesualdo, terranno il loro Felicissimo Show. Dopo il sold out dei principali teatri italiani, lo spettacolo arriva ad Avellino, per coinvolgere nelle esilaranti gag della coppia pugliese il nostro pubblico. A quaranta anni, la coppia Pio e Amedeo ha raggiunto i vertici della popolarità, mettendo in scena Felicissimo Show sugli schermi di Canale 5. Visto il gradimento del pubblico televisivo, lo spettacolo si è trasferito in teatro, confermando la sua attitudine a travolgere gli spettatori in un’ilarità irrefrenabile.

La coppia di mattatori ha accresciuto la sua popolarità con la formula riuscita di uno show che esalta tutta la loro empatia e vena comica. Nello show, ciascun protagonista è la spalla dell’altro, con una complicità artistica invidiabile. A stupire, è la velocità delle battute, ma anche la capacità di improvvisare, intercettando le aspettative del pubblico. La performance, quindi, consente alla platea di interagire. Il duo comico intercetta le emozioni degli spettatori e risponde con battute pronunciate al momento. In Felicissimo Show l’imprevedibilità si esprime alla massima potenza, in un crescendo di ironia e di risate. Tutto può succedere, dunque, in un’atmosfera che scaccia il cattivo umore dei problemi quotidiani. Pio e Amedeo sono simpatici ed immediati, dimostrando di essere i primi a divertirsi, trascinando il pubblico nell’allegria e nel buonumore. In tal modo, anche il singolo spettatore diventa protagonista dello show che, con il suo ritmo incalzante, oltre ad essere felicissimo, diventa anche incandescente. Due mattatori di punta, dunque, al massimo avellinese, tempio dei grandi artisti internazionali.



Dopo il taglio del nastro di Massimo Ranieri, arriva, nel cartellone stilato dal direttore artistico Enrico Provenzano, il duo più comico e irriverente della televisione italiana, protagonista di performance memorabili.

Uno show che è un vero e proprio dono natalizio, per creare un’aggregazione fatta di atmosfere effervescenti e briose. Pio e Amedeo sono spontanei, dimostrando la loro bravura nel non recitare un copione già predisposto. Gli umori della platea innescano un’accelerazione di comicità incontrollabile, mentre Pio ed Amedeo si reinventano, rinnovando ogni volta il loro show, sollecitati dagli stimoli provenienti dal pubblico. I due artisti pugliesi confermano il loro talento, ma anche la loro passione verso l’arte del palcoscenico. Non solo si divertono, ma danno vita, con la loro versatilità, a situazioni e personaggi sempre diversi, ma fortemente caratterizzati.



Felicissimo Show è un itinerario nella forza liberatoria della risata, capace di dissipare le ansie e le inquietudini di tutti i giorni. Le battute sempre più incalzanti trasformano il teatro in una grande famiglia, in cui il riso contagioso di uno spettatore si trasferisce agli altri. Un bel colpo, dunque, per il direttore artistico Enrico Provenzano, che porta in città il meglio della comicità del nostro Paese. Con le loro piroette fisiche e verbali, Pio e Amedeo creano uno show surreale, con le stravaganze di battute e situazioni davvero singolari. I due mattatori saranno protagonisti di performance originali, creando uno spettacolo nello spettacolo, con vicende comiche irripetibili e trascinanti. Un Felicissimo Show tutto da ridere, dunque, e decisamente da non perdere.