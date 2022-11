Salta la conduttura dell'acqua, geyser di 30 metri in paese: allagata una casa

Spunta un geyser a Melito Irpino. Ma nulla di naturale. La rottura della conduttura principale dell’Alto Calore, che si occupa della gestione del servizio idrico in provincia di Avellino, facendo zampillare l’acqua per circa trenta metri.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda. L’episodio si è verificato in contrada Quarto Civico. I caschi rossi hanno delimitato l'area interessata e con i tecnici hanno provveduto a sezionare a monte e a valle la condotta eliminando la fuoriuscita, in attesa della riparazione. L’enorme quantità di acqua ha provocato anche l’allagamento in una abitazione limitrofa, poi risolto dai vigili del fuoco.