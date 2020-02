Un violento schianto ha coinvolto tre vetture davanti all'Abbazia del Loreto a Mercogliano. Sette persone sono rimaste ferite. Due di loro sono state ricoverate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale di Mercogliano, anche per disciplinare il traffico in zona. Si sono formate lunghe code. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente tra i tre veicoli che sono andati distrutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA