Avellino: si lancia dal balcone, suicidio choc in città

Ha deciso di farla finita lanciandosi dal balcone di casa. La tragedia si è consumata questa mattina poco prima delle 8 in via Giovanni Rotondi ad Avellino. L'uomo è precipitato al suolo sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Ha compiuto un volo di alcuni metri e poi si è schiantato al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino. Inutili i soccorsi. Purtroppo per il 65enne non c'è stato più nulla da fare. È deceduto per le gravi conseguenze riportate. Choc in città.