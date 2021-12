Vaccini contro il Covid, la guerra dei click: posti esauriti in mezz'ora

È durato meno di mezz'ora il click day per la prenotazione della terza dose anticovid in uno dei 19 centri vaccinali attivi tra Avellino e provincia.

Ieri mattina, attorno alle 9.30 polverizzati, prima degli altri, i circa 4mila posti disponibili da oggi a giovedì prossimo nell'hub del capoluogo (allestito presso PalaDelMauro). Via via, esaurite poi le dosi anche in tutte le altre sedi. Nel tardo pomeriggio, era possibile prenotarsi solo per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati