Rubinetti a secco: ecco l'elenco dei punti di raccolta

Con l'erogazione d'acqua interrotta per due giorni in tutta la città e tre comuni della provincia, la Gesesa rende noto il «posizionamento dei servizi sostitutivi di autobotti».

Di seguito l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti che sono stati posizionati. Per il Comune di Benevento: presidio fisso Piazza Risorgimento operativa dalle ore 16 di oggi fino alle ore 16 di sabato 6 aprile: presidio fisso, in via Benito Rossi (zona Via Avellino) operativa nella stessa fascia oraria; zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati; zona Pacevecchia, presidio fisso, in via Gramsci.

Per il comune di Melizzano: si prevede un servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, che sarà installata nelle vicinanze della sede comunale fino alla fine dell’emergenza.

Per il comune di Ponte: è previsto il servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte fino alle ore 16 di sabato, ovvero fino alla normalizzazione del servizio. L’autobotte sarà posizionata in prossimità del campo sportivo comunale.