Aggressione sul bus, schiaffi e pugni all'autista

L'autista di un autobus di linea, il numero 12, è stato aggredito questo pomeriggio mentre era in servizio. Giunto alla fermata in viale dei Rettori, un passeggero che era a bordo, probabilmente per futili motivi, gli si è scagliato contro di lui colpendolo al viso con pugni e schiaffi e procurandogli delle contusioni.

L'aggressore, un uomo nato in Italia ma di origini magrebine dell'età di 20 anni, è stato successivamente fermato dai poliziotti della Volante giunti sul posto. Sono sconosciute le cause che hanno spinto il giovane a picchiare l'autista di 55 anni, ma probabilmente si tratta di futili motivi. L'episodio giunge a pochi giorni di distanza dall'aggressione ad un altro conducente di bus urbano.