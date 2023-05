Al Teatro Romano in scena la favola musicale Pierino e il Lupo

La splendida cornice del Teatro Romano di Benevento farà da sfondo alla fiaba musicale di Sergej Prokofiev «Pierino e il Lupo», con protagonista l’attore Salvatore Misticone, noto al grande pubblico per aver partecipato – nel ruolo del signor Scapece – al film di Luca Miniero Benvenuti al Sud.

Un evento che rientra nella Giornata Nazionale per la Valorizzazione dei Musei.

«Continua la nostra politica di apertura al territorio e più in particolare al mondo della scuola - spiega il direttore dell’area archeologica, Ferdinando Creta- L’arte, in tutte le sue declinazioni, è un potente strumento per aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività e fantasia, lasciandoli liberi di esprimersi anche semplicemente assistendo ad uno spettacolo all’interno di uno spazio storico. Un modo diverso, ma altrettanto efficacie di educare le generazioni future».

La regia dello spettacolo è di Vito Cesaro. Ad esibirsi sulle antiche tavole del Teatro Romano sarà l’Orchestra Internazionale della Campania, diretta da Leonardo Quadrini e gli allievi del Centro Studi Danza Saveria Cotroneo.

«Siamo molto contenti di partecipare a questo interessante progetto educativo, insieme al noto attore Salvatore Misticone e al maestro Leonardo Quadrini, vero ispiratore di questa innovativa rappresentazione delle fiaba sinfonica. Pierino e il Lupo è un capolavoro di finezza e di invenzione –aggiunge Saveria Cotroneo- che stimola la fantasia ed accresce la sensibilità, cosa che lo rende godibile ad un pubblico di tutte le età».