Anpi, assemblea costitutiva in Valle Telesina

Nasce Anpi Valle Telesina. A Telese Terme presso la biblioteca comunale “Gerardo Romano” si è tenuta l'assemblea costitutiva e nelle prossime settimane sarà ancora possibile iscriversi e partecipare all’assemblea che eleggerà il comitato direttivo, che a sua volta eleggerà il presidente di sezione.

I lavori, cui hanno portato i saluti il sindaco del comune telesino, Giovanni Caporaso, e il consigliere Tommaso Mortaruolo, sono stati coordinati da Ivana Limata, dal presidente provinciale Amerigo Ciervo e dal presidente onorario Antonio Conte.

Sala gremita e partecipazione molto sentita. Si è parlato di avvenimenti resistenziali locali (come l'eccidio di Faicchio, avvenuto nel l’ottobre del 1943, in cui vennero trucidati dai nazisti quattro ragazzi e un contadino giunto in loro aiuto) ed è stata ricordata l’azione dei partigiani Alfredo Festa, Giuseppe Crocco e Salvatore Colella (detto “Napoli”), gappista di Solopaca che agì nel bolognese . Il pensiero è andato inoltre a Maria Penna e a suo marito Rocco Caraviello, uccisi insieme a Mary Cox dai fascisti della banda Carità nel giugno 1944 nei pressi di Firenze.

Tra i temi oggetto del dibattito l’attuazione dei valori e del dettato della Costituzione antifascista e la necessità di contrastare l’autonomia differenziata e le modifiche dell’assetto istituzionale che l’attuale governo intende realizzare, «due pericoli, gravi e complementari tra loro, che rischiano di far saltare definitivamente gli equilibri territoriali, introducendo al contempo una marcata torsione populistica che tradirebbe la Costituzione repubblicana».