Basket femminile, il Comune di Benevento si congratula per la promozione in B

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e tutta l'amministrazione comunale si congratulano con le ragazze della Miwa Energia Cestistica che, vincendo il decisivo scontro casalingo dei playoff contro la Napoli Basket Vomero per 52 a 34, hanno conquistato la promozione in serie B.

«Un risultato prestigioso per l’intero movimento cestistico sannita che corona gli sforzi della famiglia Zullo e di Cosimo Rummo che, grazie alla straordinaria qualità mostrata sul parquet dalle atlete allenate dalla coach Valentina Calandrelli, hanno saputo mettere in campo una strategia vincente», spiega n una nota il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.

«Le giocatrici sono la concretizzazione di idee e studio di un allenatore che passano attraverso il loro pensare ed é come se si fondessero menti, cuori e valori, in una connessione armoniosa, in cui si arriva al punto che quando sei in campo, ci sono poche parole, perché tutto il resto è connesso, diventando un’unica mente, un unico cuore» il commento orgoglioso della coach Calandrelli.