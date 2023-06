Zona pedonale in tutta l'area dell'arena «Musa», navette e parcheggi differenziati. Varato un articolato piano per accogliere i 2500 spettatori che assisteranno allo spettacolo di Checco Zalone, il 25 giugno, nell'ambito del festival «BCT». Finora mancano solo un centinaio di biglietti per il tutto esaurito. Gli spettatori potranno utilizzare per parcheggiare le auto i mille posti della multisala «Gaveli». Da qui gli spettatori percorrendo una stradina, che si snoda per circa un chilometro, potranno raggiungere a piedi l'area del Musa, in alternativa potranno servirsi di tre bus messi a disposizione dalla ditta «Sellitto», che effettueranno un servizio navetta, sia pima che dopo lo spettacolo. Ma l'area Musa si potrà raggiungere anche con bici, moto, monopattini, ed i possessori di questi veicoli potranno parcheggiare a pochi metri dall'area «Musa», dove sono appunto attrezzati due mini parcheggi. Il piano è stato illustrato ieri pomeriggio in una conferenza stampa dal questore Edgardo Giobbi, dall'organizzatore del BCT Antonio Frascadore, dal capogabinetto della Questura Angelo Lonardo e dal commissario Umberto De Felice. «Il piano si è reso necessario dopo che lo scorso anno in occasione di un concerto si erano avuti dei problemi, e pertanto c'era la impossibilità di far accedere spettatori e veicoli a ridosso dell'area Musa - ha sostenuto il questore Giobbi-- siamo infatti tenuti a tener presente le norme sulla sicurezza, ed un così consistente afflusso di pubblico in una struttura con via di accesso di ridotte dimensioni, non poteva essere consentito. Mi auguro che in futuro tenuto conto della bellezza del luogo ci sia adoperi a realizzare nuove vie per renderlo più fruibile. Così come per altri luoghi molto suggestivi di cui questa città è ricca».

Un piano sicurezza che scatterà anche il 28 luglio quando al Musa si esibirà Mannarino e il 29 luglio quando ci sarà Tananai. «Del resto - ha aggiunto Frascadore - anche in altre località quando vi sono grossi eventi e quello di Zalone lo è, non si consente di poter far accedere con le auto il pubblico a ridosso del palco». E gli organizzatori hanno anche deciso di aprire i cancelli e quindi consentire l'afflusso a partire dalle ore 18,30, due ore e mezzo prima dell'inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21. Ma l'occasione è servita agli organizzatori anche per rivolgere un appello per gli altri spettacoli che inizieranno questa sera e fino a sabato si svolgeranno in centro storico. «Chi non ha i biglietti non tenti di accedervi, perchè creano solo problemi agli addetti alla sicurezza» ha ribadito Frascadore. In particolare sono previste presenze da ogni parte per il 24 giugno, quando a piazza Roma alle 22 ci sarà il cast di «Mare fuori». A partire da questa sera presenza delle forze dell'ordine nei vari siti destinati agli spettacoli e nelle vie adiacenti. Parcheggi in particolare consentiti al Terminal bus ed a piazza Risorgimento.