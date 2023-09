Perifano: «Su Piazza Pacca ritardi e silenzi»

A diversi mesi dallo stop al progetto per il parcheggio di pulmann turistici in piazza Cardinale Pacca, dove gli scavi hanno fatto emergere reperti archeologici di notevole importanza, si attende ancora che la Soprintendenza renda nota la relazione sul valore di tali reperti e indichi le soluzioni per la loro esposizione/conservazione, e «i tempi si allungano senza l’auspicata svolta». A denunciarlo è Luigi Diego Perifano (Alternativa per Benevento), consigliere di opposizione a palazzo Mosti.

«Il sindaco Mastella, dopo essere stato costretto a rinunciare al progetto iniziale, ha più volte dichiarato di condividere la proposta di realizzare nell’area di piazza Cardinale Pacca un importante parco archeologico - ricorda Perifano -.

Bene! I fatti, peró, devono essere conseguenziali agli impegni: invece a tutt’oggi l’amministrazione cincischia con un progettino “bonsai”, che prevede la costruzione di una mini struttura di accoglienza turistica: 40 metri quadrati, o forse meno, in cui dovrebbero entrare i servizi igienici, una sala d’attesa, una sala per l’accoglienza turistica, e persino i malcapitati turisti (o, per questioni di spazio, i loro ologrammi). Non un grande biglietto da visita per un città che aspira ad elevare lo standard dei propri servizi turistici: ma siccome l’ostinazione è diabolica, neanche questo capolavoro ci sarà risparmiato».

E intanto «il consiglio comunale, nonostante la richiesta di convocazione depositata due mesi fa, viene completamente tagliato fuori dal confronto sul da farsi per il rilancio e la valorizzazione dell’intera area: eppure, su alcuni obiettivi di generale interesse per la comunità non dovrebbe esserci motivo di divisione, ma concordia nell’azione. Noi restiamo dell’opinione che occorra dare vita ad una forte iniziativa, che veda tutta la filiera istituzionale compatta nel richiedere a Governo e Regione gli stanziamenti necessari per completare gli scavi e portare alla luce ció che potrebbe costituire un potentissimo attrattore per il turismo culturale a livello internazionale».