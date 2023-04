Benevento, Marotta neo direttore di Confagricoltura

Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo direttore di Confagricoltura Benevento, eletto all'unanimità ieri dal Consiglio direttivo dell'associazione. Si tratta di Giampiero Marotta, 53 anni, originario della valle Telesina, che ha svolto la sua attività professionale ultratrentennale nel comparto agricolo, ricoprendo svariati incarichi in altre province di Puglia, Campania, Basilicata, Toscana, Lazio.



A margine dell’insediamento, il presidente dell'associazione Antonio Casazza ha espresso il suo apprezzamento al neo direttore «convinto che insieme riusciremo a dare ancora maggiore centralità alle produzioni alimentari, alle eccellenze di un territorio bello e salubre qual è il Sannio».



«Sarò sin da subito al lavoro - ha sottolineato lo stesso Marotta - per contribuire allo sviluppo delle imprese sannite, per creare servizi utili, all'avanguardia e competitivi alle imprese e ai cittadini sanniti. In particolare per dare sempre maggiori opportunità ai giovani che puntano a restare nella nostra provincia e con entusiasmo scelgono di intraprendere un percorso lavorativo nel settore agricolo. Sono convinto che per farlo sia necessario investire su una struttura fatta di persone preparate per offrire servizi e consulenze a tutte le comunità, ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini».