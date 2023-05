Dibattiti e letture: gli eventi culturali della settimana

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE SPI CGIL BENEVENTO

Oggi pomeriggio, alle 16.30, inaugurazione in Viale Mellusi 96 della nuova sede provinciale dello Spi Cgil Benevento, il sindacato italiano dei pensionati sanniti. < > afferma il segretario provinciale Giuseppe Iodice. Il nuovo sportello sarà un vero e proprio centro servizi aperto a tutti, non solo ai pensionati ed agli anziani, ma anche ai lavoratori, ai giovani, alle donne e ai precari. Prevista la presenza di autorità civili e religiose all’inaugurazione delle nuova sede Spi Cgil Benevento.

GIOVANI, AGRICOLTURA E ISTITUZIONI A CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

Il PSI Benevento ha indetto un importante evento che si svolge oggi pomeriggio a Campoli del Monte Taburno. Alle 17.30 si incontreranno a Campoli l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, già europarlamentare, Gianluca Luise, il professore ordinario della Federico II in Storia delle Istituzioni Politiche Europee, già presidente e fondatore dell’Associazione APEUR (Associazione Progettisti Europei), il Consigliere Regionale PSI Andrea Volpe e non mancheranno le associazioni di categoria principali: Coldiretti, CIA, AGIA e UCI, con Gennaro Masiello, Carmine Fusco, Nicola Grasso e Mario Moccia per un dibattito sul tema dell’agricoltura.

SAN MARCO DEI CAVOTI - PANEL TEMATICO

Sempre oggi, a San Marco dei Cavoti, nell'Aula Consiliare del Comune, dalle ore 10.00 si svolgerà un panel tematico su: “il disagio giovanile nelle aree interne: cosa resta per chi resta?“. Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali del sindaco Angelo Marino, gli interventi del professor Bruno Borrillo, dell'avvocato Alessio Augliese, presidente provinciale delle politiche giovanili di Benevento, di Giuseppe Addabbo, socio dell'associazione Comunemente, che organizza la giornata, della dottoressa Ada Lepore, psicologa e psicoterapeuta ed infine del socio fondatore dell'associazione Comunemente Luigi De Nigris.

LETTURE ITINERANTI SU MANZONI

Nuovo appuntamento organizzato da Culture e letture aps. Per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni ci si incontra per una lettura collettiva e itinerante de “Il 5 maggio” alle 10.30 ai giardini Simeone, ingresso da via Rummo. Nel pomeriggio poi, sempre Culture e letture organizza nella libreria Barbarossa la presentazione del nuovo libro di Giorgio Nisini “Aurora”, con Maria Grazia Nazzaro, Antonella Barbarossa, Elide Apice e Nadia Morelli.

ANCORA UN LIBRO SU SAN GENNARO

A Benevento il 5 maggio si presenta il volume “Episcopus et martyr. San Gennaro e la città di Napoli” a cura di Gaetano Di Palma e P. Giustiani. L’appuntamento è per le ore 18.00 nella Pubblica Biblioteca Arcivescovile “F. Pacca” in piazza Orsini, 27. Previsti i saluti di Mario Iadanza, Direttore dell'Ufficio Diocesano per la cultura e i beni culturali, l’onorevole Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Giovanni Aaraldi dell'Università degli Studi di Salerno e Luigi Longobardo, della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale- Sezione San Tommaso d’Aquino.

DAL 5 AL 7 MAGGIO “INTERNATIONAL STREET FOOD”

Fa tappa a Telese Terme, all’interno del Parco delle antiche terme Jacobelli, l’evento dedicato allo street food. Stand ad ingresso gratuito di provenienza internazionale, con birre prodotte da microbirrifici italiani e del mondo, dolci tipici italiani e non solo. L’inaugurazione è prevista alle 18.30 di venerdì 5 maggio e si andrà avanti a pranzo e a cena anche sabato e domenica.

Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it