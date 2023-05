Gli eventi del fine settimana a Benevento

REMAX CAREER NIGHT

Proseguono i Career Day & Night RE/MAX per l'attività di reclutamento ed espansione del network su tutto il territorio nazionale. L'appuntamento per gli ineterssati è dalle 18 alle 19 nella sede in via del Pomerio 45 a Benevento.

EMANUELA ORLANDI – DIBATTITO NELL’ARCHIVIO DI STATO

Questo pomeriggio alle 17.30 nell'archivio di stato di Benevento si tiene il dibattito sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, grazie alla presentazione del libro del giornalista Tommaso Nelli, dal titolo "Atto di dolore – il caso di Emanuela Orlandi è una partita ancora aperta". L’incontro è moderato da Marcellino Aversano e dalla giornalista Elide Apice.

HEIKKI SOLIN AD ARPAIA

Il professore emerito di Filologia Classica dell'Università di Helsinki dialogherà con gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Vanvitelli" e con i ragazzi dell'Oratorio San Michele Arcangelo, partendo dallo studio di una #epigrafe del III Secolo d.C.

custodita all'interno della Torre dell'Abbazia di San Fortunato ad Arpaia. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 presso la Casa Canonica di Via Falcone, ad Arpaio (Bn).

CONCERTO ORCHESTRA SANTA SOFIA

L'ultimo concerto dell'orchestra da camera dell'accademia di Santa Sofia, dal titolo "Il vento dell’est" è in programma stasera 19 maggio alle 17.30 al Teatro Diana di Napoli, in via Luca Giordano, e a Benevento, domani alle 18.30, nell'Auditorium Sant'Agostino. Gli appassionati della grande musica classica di A. Dvorak e I. Stravinsky hanno quindi due occasioni per seguire lultimo evento della stagione concertistica 2023, promossa dall'accademia, con la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, e la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. Non mancherà il solito preludio al concerto, con il momento divulgativo su "sovranità alimentari e comunità locali" curato da Giuseppe Marotta, docente di Economia ed Estimo Rurale, al Dipartimento DEMM Unisannio.

UNISANNIO OSPITA LA SEMIFINALE DEL CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA

Anche quest'anno l'università del Sannio ospita la semifinale del gioco-concorso nazionale Kangourou della matematica, prevista per sabato. Le prove di semifinale si svolgeranno sotto la supervisione del professor Massimo Squillante dell'università del Sannio, insieme ai giovani ricercatori Gerardo Fattoruso, Maria Grazia Olivieri e Raffaele Zollo e si svolgeranno presso le aule del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM). Vi accederanno numerosi studenti e studentesse di scuole di ogni ordine e grado provenienti dal Sannio e da altre province della Campania e della Puglia. L'università del Sannio è sempre presente sul territorio, anche favorendo le scuole che intendono accedere ad attività culturali di rilievo come quelle proposte da Kangourou Italia. La selezione darà l’accesso alla prestigiosa finale nazionale.

GUIDA SICURA E ALFA ROMEO SI INCONTRANO PER UNA GRANDE FESTA

In occasione del tour nazionale del Sud Motor Expo 2023, a Benevento si festeggiano i 40 anni dell'Alfa Romeo 33. Il club Alfisti Sanniti festeggerà a piazza Risorgimento dal 20 al 21 maggio insieme all’associazione onlus "Guida la tua vita", affiancati dal Benevento Car Classic Club, a partire dalle 8.30 nell’area mercato della piazza, per un weekend ricco di iniziative: gadget e auto in mostra per l'anniversario dell'iconica Alfa Romeo 33 che compie ben 40 anni ed il compleanno simbolico del Club, che celebra i 5 anni dalla sua creazione. Chi vuole fermarsi anche per pranzo può contattare gli organizzatori ai recapiti forniti sulla locandina.

INCONTRO SULLA FIGURA DI DAVID SASSOLI CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA SAGGEZZA E L'AUDACIA. DISCORSI PER L’ITALIA E L'EUROPA"

Il laboratorio per la felicità pubblica insieme con Base Benevento e le Acli provinciali di Benevento organizzano per martedì 23 un incontro sul tema: "In ricordo di David Sassoli. Politico cristiano mite e coraggioso". Motivo dell'iniziativa è la presentazione del libro "David Sassoli. La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e l’Europa" con la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il libro è stato curato dal giornalista Claudio Sardo. L'appuntamento è al Cesvolab alle 17.30, in viale Mellusi 68 a Benevento: dopo i saluti di Maria Cristina Aceto, direttrice del centro servizi per il volontariato delle province di Avellino e Benevento e di Maria Giovanna Pagliarulo, presidente provinciale Acli Benevento Aps, il dibattito prevede la partecipazione di Ettore Rossi, coordinatore del laboratorio per la felicità pubblica, Filiberto Parente, presidente Acli Campania e Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia. Conclude il curatore del libro Claudio Sardo, giornalista.