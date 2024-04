Si scaldano i motori nei 26 Comuni dove l'8 e il 9 giugno ci si recherà alle urne per rinnovare le amministrazioni comunali, contestualmente alle Europee. Tra meno di un mese, il 10 maggio, fino alle 12 del giorno successivo, è prevista la presentazione delle liste.

A cominciare da Faicchio. Qui l'uscente Nino Lombardi è al lavoro per la presentazione di una lista che sia il più unitaria possibile. Restare sindaco del suo paese, infatti, è la precondizione per conservare anche la presidenza della Provincia. Per adesso sembra che la sua sia l'unica compagine in gioco, bisognerà però aspettare per vedere se altre forze politiche si organizzeranno per creare un'eventuale alternativa. Si profila una sfida a quattro, invece, a San Giorgio del Sannio, il Comune demograficamente più grande tra quelli al voto.

APPROFONDIMENTI Benevento, arriva una legge per il suicidio assistito Gestione Hortus, scintille Franzese-Perifano Elio-Jourdain e l'Ofb, il tango e gli scatti: ecco gli appuntamenti

Dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio, in seguito all'inchiesta della Dda che ha coinvolto l'ex primo cittadino Angelo Ciampi, a giocarsi la poltrona da sindaco sono Giovanna Petrillo, Franco Cuomo, Giuseppe Ricci e Maurizio Bocchino. Inoltre, secondo qualche indiscrezione, anche l'ex sindaco Mario Pepe sarebbe all'opera per una lista di propria espressione. A Bonea, altro comune commissariato dopo le dimissioni di tre consiglieri di maggioranza e tre di opposizione, l'unica lista in campo attualmente è quella del sindaco uscente Giampietro Roviezzo, che così si prenderebbe la propria rivincita. Oggi saranno presentati il manifesto della lista che, come la tornata scorsa, si chiamerà «Liberamente per Bonea» e recherà lo stesso logo: il Taburno stilizzato. A Torrecuso, il terzo e ultimo ente commissariato (perché il bilancio non è stato approvato entro i termini di legge) è certa la candidatura a sindaco di Giuseppe Sauchella, avvocato e amministratore unico di Sannio Europa, società della Provincia. Contro di lui l'uscente Angelino Iannella.

Non è ancora certa, ma neppure da scartare, la discesa in campo del consigliere regionale Mino Mortaruolo. Il deputato forzista Francesco Maria Rubano non ha problemi di sorta per riconquistare lo scranno più alto del suo comune (Puglianello). Per ora la sua è l'unica compagine in gioco. Ma laddove venisse creata una lista avversaria, Rubano sarebbe pronto a schierare una seconda squadra in suo supporto per conquistare 11 seggi su 11. Duello, inoltre, ad Amorosi tra Carmine Cacchillo e Giuseppe Di Cerbo. Quest'ultimo, alle scorsa tornata, vide sfumare la vittoria per soli sei voti. A Baselice Massimo Maddalena, già candidato sindaco cinque anni fa, sfiderà l'uscente Lucio Ferella. Non si esclude, però, la discesa in campo di una terza lista, che potrebbe mettere insieme ex amministratori e new entry.

A Pannarano duello tra Vincenzo Pacca, primo cittadino in carica, e Antonio Iavarone, capogruppo di opposizione. Sia a Melizzano che a Cusano Mutri, invece, i sindaci uscenti hanno ceduto il testimone ai propri vice. Rossano Insogna a Francesco Galietta e Giuseppe Maria Maturo a Pietro Crocco. Dopo dieci anni di amministrazione, potrebbe non ricandidarsi Antonio Coletta, attuale sindaco di Paupisi. Al suo posto correrebbe Giancamillo Morelli. Il suo avversario sarà Dario Orsillo, con «Paupisi Futura». A Durazzano la partita dovrebbe essere giocata tra i due aspiranti sindaci Lina Grasso e Alessandro Buffolino.

Tocco Caudio, invece, vedrà scendere in campo il primo cittadino uscente Gennaro Caporaso (Uniti per Tocco), Raffaele Concia (Tocco Bene Comune) e Mariateresa Papa (Insieme Possiamo). Gli altri Comuni al voto sono Apice, Casalduni, Cautano, Circello, Colle Sannita, Forchia, Fragneto Monforte, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Paolisi, Pietraroja, San Lorenzello e Sant'Arcangelo Trimonte.