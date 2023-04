Benevento, intensificata la sicurezza delle aziende con il «Progetto Paride»

Si chiama «Paride» il primo sistema per la sicurezza delle aree industriali in Italia,

ideato dal consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Benevento, con il fine di operare interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza

in aree strategiche per lo sviluppo.

Paride (Piattaforma per il monitoraggio areale tramite remote sensing integrato con sensoristica a terra, per la determinazione di rischi antropici e naturali a difesa dello

sviluppo economico locale), presentato oggi a Benevento alla presenza prefetto Stefano Gambacurta (vice capo della polizia di Stato nonché autorità responsabile del programma nazionale fondo sicurezza interna), ha l'obiettivo di monitorare, in modo sostenibile ed efficace, i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle aree industriali, per intervenire prima che le azioni illecite vengano portate a conclusione o che le criticità̀ ambientali vadano fuori controllo.

Tutto ciò allo scopo di attrarre nuovi insediamenti. Ai saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del consigliere regionale Gino Abbate, ha fatto seguito l'intervento

di Luigi Barone, presidente del consorzio Asi della provincia di Benevento:

«Il Progetto Paride è molto importante per il territorio, è legato alla sicurezza e alla legalità integrata ai temi ambientali. Abbiamo installato circa 50 telecamere che rappresentano una garanzia e un presidio a tutela dell'interosettore produttivo e industriale».

Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte la «Tekne Srl» che ha allestito un furgone come laboratorio mobile per il monitoraggio degli indicatori di inquinamento da terra dell'area industriale, e la «e-Geos S.p.A.» che ha realizzato un sistema di monitoraggio satellitare periodico della qualità dell'aria, del dissesto idrogeologico, degli incendi, dello stato della vegetazione, dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo.