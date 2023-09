Benevento, al via la prima «Paleo camminata» nel cuore dell'Oasi Lipu

Una passeggiata speciale scandita da esercizi sensoriali e spirituali. Domani, infatti, la libreria Masone darà il via alla prima «Paleo camminata» con poesia performativa, meditazione e riconoscimento erbe. L'appuntamento è fissato per le 10.30 per poi percorrere la pista ciclopedonale «Paesaggi sanniti», a Benevento, all'interno dell'Oasi Lipu «Zone umide beneventane». L'evento è gratuito e aperto ad adulti e bambini. Il raduno presso la vecchia stazione di Vitulano, alla fine della pista ciclopedonale. Si tratta di una passeggiata lungo un tracciato di 2,5 chilometri.

Una volta arrivati al centro visite dell'Oasi, la «Paleo camminata» prevede il riconoscimento delle erbe con Pierluigi Campidoglio (blog Alleanza Verde); la realizzazione di un erbario che coinvolge i bimbi con Aurelia Palmieri (Erbe Ribelli); pratica di meditazione e voce con Carmine Liccardi e Iolanda Buglione; performance di poesia orale (spoken word) con Manuela Forgione; pranzo a sacco condiviso (facoltativo).