Rubano (Fi) e Matera (FdI): «Bene Vigorito alla guida di Confindustria Campania»

La nomina a presidente di Confindustria Campania di Oreste Vigorito è stata accolta con favore anche dai parlamentari sanniti Francesco Maria Rubano e Domenico Matera. «Apprendo con grande gioia che l’amico Oreste Vigorito sarà il presidente reggente di Confindustria Campania – ha affermato il deputaro di Forza Italia Rubano – dopo i brillanti successi raccolti in terra sannita, sono sicuro che anche in questo delicato incarico regionale l'avvocato Vigorito saprà dare la sua personale e riconosciuta impronta manageriale. Auguro a lui, nonché al direttore generale Anna Pezza, buon lavoro» ha concluso Rubano.

«Saluto con orgoglio e soddisfazione la presidenza di Confindustria Campania in capo all'avvocato Oreste Luigi Vigorito. È un riconoscimento importante ad un imprenditore che ha dato e sta dando lustro al nostro territorio con il suo intuito e la sua tenacia. Voglio augurare al presidente Vigorito sempre maggiori successi, certo di come saprà ben rappresentare le istanze del mondo dell'impresa». Così il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche presidente del Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica.