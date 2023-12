I Lions e l'Appia, delegazione internazionale in città

Lions, il campo invernale itinerante «Regina Viarum 2» lungo la Via Appia-Traiana da Roma a Brindisi e farà tappa a Benevento domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio. Per l'occasione 22 ragazzi provenienti da Giappone, Messico, Cile, Turchia, India, Francia, Romania e anche da diverse città italiane visiteranno l’importante crocevia beneventano della via romana, alla scoperta di Teatro Romano, Arco di Traiano e Ponte Leproso. Lo fanno sapere Manlio Marotti e Gianluca Tomaciello, rispettivamente alla guida del Club Lions Benevento Arco Traiano e del Club Lions Benevento Host.

I giovani visitatori saranno accolti a Palazzo Paolo V domenica 31 dicembre alle 17 alla presenza dell’assessora alla cultura ed Unesco del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, dell’assessora a politiche sociali, volontariato ed associazionismo Carmen Coppola, dell’assessore al turismo Attilio Cappa e del delegato alle politiche giovanili Italo Barbieri.

All’incontro saranno presenti anche le autorità lionistiche del Distretto 108 Ya (Campania, Calabria, Basilicata) nonché i Lions e i Leo del Club Benevento Host e i Lions e i Cuccioli Lions del Club Benevento Arco Traiano.