Analisi al “Rummo", tornano le prenotazioni

All'indomani del provvedimento di programmazione per l'azzeramento dei tempi di attesa, l'ospedale «Rummo» di Benevento si attiva per contrastare il fenomeno, partendo dal basso, più precisamente dagli esami di laboratorio che coinvolgono una grossa fetta di popolazione. In quest'ottica, a far data da domani, l'accesso alla sala prelievi dell'ospedale cittadino sarà regolamentato in base all'orario presente sulle prenotazioni.

Negli ultimi mesi capitava sempre più spesso che i pazienti arrivassero in ospedale in orari improbabili, subito dopo il sorgere del sole, per poter prendere il numeretto dalla macchinetta all'ingresso ed essere chiamati rapidamente in sala prelievi; davanti alla quale ci si finiva per accalcare ben prima dell'arrivo degli infermieri.

Capitava però anche che qualcuno fosse riuscito a procurarsi l'ambito numeretto passando al Cup il pomeriggio precedente. Di qui anche una serie di malumori. Tutto resettato, ora. Chi prenoterà dovrà attenersi all'orario evitando di mettersi in fila per ore.