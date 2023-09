Benevento, i Giovani Democratici: «Parcheggio di Rampa San Barbato ancora chiuso»

Parte l'anno accademico e scende in campo anche Stefano Orlacchio, commissario dei Giovani Democratici del Sannio. In una nota, infatti, evidenzia che «inizia l'anno accademico ma è l'unica cosa che cambia. Per il resto niente di nuovo. L'elemento peggiore da far notare - sottolinea - è ancora la chiusura del parcheggio di Rampa San Barbato. Dopo petizioni, richieste formali, incontri con le istituzioni e sollecitazioni varie non ci sono novità e gli studenti si ritrovano ad affrontare le solite problematiche dell'anno scorso».

Nel sollevare nuovamente la problematica, Orlacchio aggiunge: «Richiediamo con urgenza che il sindaco e i rappresentanti istituzionali competenti diano segnali di vita sulla tematica e che ci pervengano quanto prima delle notizie sullo stato dell'opera. La situazione è grave, ma sicuramente non seria».