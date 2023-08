Benevento, allarme maltempo: villa comunale, parchi e cimitero off-limits

Alla luce dell'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco del capoluogo Clemente Mastella ha disposto la chiusura, dalle 8 di questa mattina e per le 24 ore successive, della villa comunale e dei parchi cittadini, del cimitero comunale (garantite però le attività di accoglienza dei funerali con presenza di familiari dei defunti e le esigenze di operatività interna improrogabile), sospendendo al tempo stesso tutti gli eventi all’aperto precedentemente autorizzati. Un dispositivo adottato alla luce del rischio di fenomeni temporaleschi e forti raffiche di vento. Il primo cittadino ha inoltre invitato i beneventani ad «adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici, e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento, si raccomanda di staccare subito l’energia elettrica. Di procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale (luoghi particolarmente insidiosi in tali situazioni), verificandone la praticabilità e, in caso contrario, di darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115».

L'invito è anche a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii a rischio di frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari).

Quanto ai pericoli generati dalle raffiche di vento, il documento sindacale sollecita massima prudenza in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza. Infine la raccomandazione ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento, limitando gli spostamenti a quanto strettamente necessario.